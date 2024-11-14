اعتراف دولي بالدور السعودي النبيل.. "إغاثي الملك سلمان" يحصد جائزة الإنجاز الإنساني العالمي

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة في تصريح صحفي أن هذه الجائزة تُعَد اعترافًا دوليًّا بالدور النبيل الذي تضطلع به المملكة في ميادين العمل الإغاثي عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، وتجسد المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة في المجال الإنساني؛ مشيرًا إلى أن المملكة أخذت على عاتقها إغاثة الملهوفين، ونجدة المتضررين، ومساندة المحتاجين واللاجئين أينما كانوا؛ مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية كانت -وستظل- سبّاقة في العمل الخيري والإنساني، وفي طليعة الدول المانحة على المستويين الدولي والإقليمي.