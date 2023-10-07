٢٦ خدمة بحثيّة علمية تقدّمها "تمكين" للباحثين

"٢٦" خدمة بحثية ذات تفرُّد نوعيّ وبجودة ومهنية عالية، تقدّمها تمكين المعرفة للباحثين والباحثات في الوطن العربي، ابتداءً من تقديم الاستشارات واقتراح الموضوعات والمجالات البحثية، وانتهاءً برومنة المراجع والمطابقة الداخلية، من خلال متجرها العلمي المميّز في مجاله، وكلّ ما يحتاجه الباحث في مشواره العلمي.