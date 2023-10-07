٢٦ خدمة بحثيّة علمية تقدّمها "تمكين" للباحثين

"٢٦" خدمة بحثية ذات تفرُّد نوعيّ وبجودة ومهنية عالية، تقدّمها تمكين المعرفة للباحثين والباحثات في الوطن العربي، ابتداءً من تقديم الاستشارات واقتراح الموضوعات والمجالات البحثية، وانتهاءً برومنة المراجع والمطابقة الداخلية، من خلال متجرها العلمي المميّز في مجاله، وكلّ ما يحتاجه الباحث في مشواره العلمي.
وهي تقدّم الخدمات المتنوعة بجودة وإتقان، كما تحرص "تمكين" المعرفة على فهم متطلبات الباحثين بشكلٍ دقيق؛ ليتمّ تقديمها بالمستوى العلمي اللائق، والذي يعكس المستوى الرّفيع لتمكين المعرفة.
الجدير بالذكر أنّ تمكين المعرفة تضمّ كوكبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين في تقديم الخدمات البحثية التي تناسب تطلعات جميع الباحثين.
كما تعمل على مواكبة التطور المستمرّ، ومتابعة المستجدات؛ لاستيعاب جميع رغبات الباحثين؛ مما جعل خدماتها تنال استحسان المستفيدين لمَا لمسوه من مصداقية وجودة ومهنية في تقديم الخدمة.