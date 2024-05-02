"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان ، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.