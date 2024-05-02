"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير وجازان والشرقية والشمالية والجوف وحائل وتبوك ونجران.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في الرؤية وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المعظم وتيماء وضباء ونيوم شرما وتبوك والوجه وأملج والبدع وحقل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة حائل رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة طريف ورفحاء والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 21 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبرك والقحمة، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة حفر الباطن، وأمطارًا خفيفة على العديد والأحساء وبقيق تستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وفرسان وجازان ، وأمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وأمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العلا وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الجمعة.