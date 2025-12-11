الأمن البيئي يستعرض طائرة ذكية دون طيار في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تستعرض القوات الخاصة للأمن البيئي، لزوّار جناحها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، طائرة دون طيار (درون) مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز جهود إنفاذ الأنظمة البيئية.
وتُعد الطائرة، التي تعمل بأربع مراوح ويصل مدى ارتفاعها إلى 15 كيلومترًا، أداة متقدمة لرصد وتتبع المخالفين، وضبط المخالفات البيئية في المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها، خصوصًا داخل المحميات البيئية.
وتوفر الطائرة صورًا ومقاطع فيديو عالية الدقة من منظور جوي، يتم تحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز من كفاءة المراقبة وسرعة اتخاذ الإجراءات البيئية المناسبة.