"تجمع الطائف الصحي" و"جامعة الفيصل" توقعان مذكرة تعاون

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون والشراكة للاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات التخصصية وتطويرها في: الأبحاث، والتدريب، والتطوير، والجودة، والخدمة المجتمعية، والمرافق التعليمية التدريبية والسريرية والمعملية.