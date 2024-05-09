"تجمع الطائف الصحي" و"جامعة الفيصل" توقعان مذكرة تعاون

وقع الرئيس التنفيذي لتجمع الطائف الصحي الدكتور طلال المالكي، ونائب رئيس جامعة الفيصل عميد كلية الطب الدكتور خالد القطان، اليوم الخميس، مذكرة تعاون مشتركة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون والشراكة للاستفادة من الكوادر البشرية والخبرات التخصصية وتطويرها في: الأبحاث، والتدريب، والتطوير، والجودة، والخدمة المجتمعية، والمرافق التعليمية التدريبية والسريرية والمعملية.
كما تهدف إلى تبادل مصادر المعلومات والبيانات للنمو المعرفي لكلا الطرفين؛ بما يضمن تعزيز جهود المملكة بالتنمية المستدامة وتعاون القطاعات، في ظل رؤية 2030.