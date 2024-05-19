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إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول لـ"الجبل الأسود".. هنا التفاصيل
ضوابط توضحها السفارة في تيرانا حسب ما وردها من الجهات المختصة
أوضحت سفارة المملكة في تيرانا بجمهورية ألبانيا شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى"الجبل الأسود".
وأضافت السفارة أنه حسب ما وردها من الجهات المختصة في الجبل الأسود، فإن شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة للجبل الأسود تتمثل في أن تكون مدة الإقامة 30 يوماً خلال فترة السماح من 1 مايو الجاري حتى 31 أكتوبر 2024.
ولفتت إلى أن الشروط تتضمن أيضاً الدخول معاً كمجموعات سياحية وكذلك للمغادرة عن طريق الرحلات الجوية المباشرة، مع اشتراط تقديم إثبات دفع رسوم ترتيبات السفر وخطاب دعوة من المكتب السياحي في الجبل الأسود "منظم الرحلات" وإثبات العودة إلى بلد الأصل.