إعفاء مؤقت للسعوديين من تأشيرة الدخول لـ"الجبل الأسود".. هنا التفاصيل

وأضافت السفارة أنه حسب ما وردها من الجهات المختصة في الجبل الأسود، فإن شروط الإعفاء المؤقت للمواطنين السعوديين من تأشيرة للجبل الأسود تتمثل في أن تكون مدة الإقامة 30 يوماً خلال فترة السماح من 1 مايو الجاري حتى 31 أكتوبر 2024.