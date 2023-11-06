الأمير عبدالعزيز بن سعود يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتخريج 223 طالبًا وطالبة من الدفعة الـ41

ولفت الأمير عبدالعزيز بن سعود الانتباه إلى أن الجامعة وهي تحتفل بهذه المناسبة يستذكر الجميع المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-، وجهوده في دعم ورعاية أجهزة مجلس وزراء الداخلية العرب، ومنها هذه الجامعة التي أشرف على تأسيسها وتطويرها؛ الأمر الذي مكّنها من القيام بواجباتها؛ لتصبح اليوم واحدة من أنجح منظمات العمل العربي المشترك، وجهازًا علميًّا، يسهم في بناء القدرات العربية، ودعم صناعة القرار من خلال ما تقدمه من دراسات وأبحاث في المجالات الأمنية.