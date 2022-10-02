خادم الحرمين يتلقّى رسالة خطية من رئيس أذربيجان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، رسالة خطية من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.