"الفضلي" يُدشّن أسبوع البيئة ويدعو إلى تعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات

وأفاد بأن جهود المملكة لحماية البيئة ودعم القضايا البيئية المختلفة، لا تقتصر على المستوى الوطني فقط، بل تتعدّاه إلى القيام بدورٍ رائدٍ في هذا المجال الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي؛ وذلك من خلال مشاركاتها الفاعلة والمتميّزة في الكثير من الاتفاقيات البيئية، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب إطلاقها لمبادرات بيئية دولية رائدة؛ مثل "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، والمبادرات البيئية العالمية تحت مظلّة مجموعة العشرين، لافتًا الانتباه إلى استضافة المملكة للاحتفال بـ"اليوم العالمي للبيئة" هذا العام، وهو من أهم المناسبات الدولية، لتعزيز الوعي بأهم الموضوعات والتحديات البيئية العالمية.