جناح "متحد" في "إكسبو الحج 2023" ينقل تجارب منشآت حجاج الداخل في الجودة

أبرم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل "متحد" 12 اتفاقية مع عددٍ من الجهات والشركات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن؛ وذلك على هامش "إكسبو الحج 2023" الذي أُقيم يوم الاثنين ويمتد حتى غدٍ الخميس.
وتفصيلاً، زار ركن "متحد" في اليوم الثاني 452 زائرًا؛ إلى جانب إبرامه 452 اتفاقية تُعنى بتحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
ويشارك "متحد" بمعرض للاستقبال والتعريف بالمجلس ومنجزاته ومبادراته في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل والتنمية المستدامة، ومن أبرزها مبادرة حوكمة منشآت حجاج الداخل، ومبادرة قيادات الصف الثاني، ومبادرة ابتكاري، ومبادرة قياس رضا ضيوف الرحمن.
واطلع زوّار معرض "متحد" على ركن الجودة للاستشارات، وجهود المجلس ومنشآت حجاج الداخل في الجودة والابتكار والإبداع، ومكان نظارة VR للتعرف على الخدمات التي يقدمها المجلس لمنشآت حجاج الداخل.
يُشار إلى أن "إكسبو الحج 2023" ركّز ضمن فعالياته على مناقشة 3 محاور رئيسة: وهي ضبط معايير الجودة، وتحسين خدمات ضيوف الرحمن، والتنافسية برفع كفاءة الأداء والتشغيل، والاستدامة بالاستمرارية وتحقيق تنمية مستدامة، كما ناقش دور شركات الحج في خدمة ضيوف الرحمن من خلال استعراض التجارب الناجحة ضمن إطار تطوير خدمات الحج، وإلقاء الضوء على أهم الخدمات التي تُقدم للحجاج القادمين من مختلف الدول.