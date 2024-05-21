معرض " عطور الشرق " يفتح أبوابه للزوار في المتحف الوطني السعودي

يحتضن المعرض مجموعة فنية فريدة من أكثر من 200 قطعة أثرية وعمل فني معاصر تروي بمجملها تاريخ هذه العلاقة الوثيقة والأزلية بين العالم العربي والعطور. ينقسم المعرض الى ثلاث أقسام تقدّم للزوّار فرصةً للتجوّل في فضاءات متنوعة: يستكشف القسم الأول بعنوان "الطبيعة السامية والسخية" تاريخ العطور منذ لحظة اكتشاف المواد الخام التي تُصنع منها، من زهور وأعشاب وتوابل وراتنجات طبيعية فوّاحة، مسلّطاً الضوء على المكونّات التي تميّزت بها الجزيرة العربية - مثل اللِّبان والعنبر والمُرّ – والتي لعبت دوراً رئيسياً في تركيب العطور. أمّا القسم الثاني بعنوان "روائح المدينة"، فيأخذ الزائر في رحلة في مختلف أحياء المدينة، لاكتشاف دور العطور في الأماكن العامة وفي المجتمع، حيث يشكّل العطر في الثقافة العربية تجربة جماعية، إذ يُعدّ واقعاً مهماً حاضراً في دائرة الأصدقاء والعائلة والأحبة. وأخيراً، في القسم الثالث بعنوان "ضيافة عطِرَة"، يسلّط المعرض الضوء على التقاليد والعادات الاجتماعية المرتبطة بالعطور في العالم العربي والحضارة الإسلامية، مثل التطيّب والتبخير وتعطير الضيوف للترحيب بهم.