لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. الشؤون الدينية للحرمين تدشّن مبادرات وبرامج جديدة

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي المرحلة الثالثة من خطتها لمرحلة ما بعد أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج؛ التي تضمنت العديد من المبادرات الدينية والبرامج العلمية الجديدة؛ في الحرمين الشريفين؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن وتهيئة الأجواء التعبدية لهم.
وأكدت وكالة رئاسة الشؤون الدينية للمسجد النبوي جاهزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية؛ لخطتها التشغيلية المعدَّة لموسم حج ١٤٤٥هـ؛ التي تتمثل في لقيام معظم حجاج بيت الله الحرام بزيارة المسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج؛ حيث رفعت الوكالة جاهزية المنظومة الدينية في المسجد النبوي لتفعيل وإطلاق المبادرات الدينية النوعية والفعاليات والأنشطة المصاحبة لهذه الأيام المباركة.
وسخّرت الرئاسة كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين، لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين في مرحلة ما بعد أداء الحجاج لمناسك الحج، في إطار خطتها لتهيئة الأجواء الإيمانية التعبدية، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة، للمرحلة الثالثة وسط توقعات بمضاعفة وتزايد ضيوف الرحمن في المسجد النبوي.