لإثراء تجربة ضيوف الرحمن.. الشؤون الدينية للحرمين تدشّن مبادرات وبرامج جديدة

وسخّرت الرئاسة كل إمكانات المنظومة الدينية في الحرمين، لتهيئة الأجواء الدينية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين في مرحلة ما بعد أداء الحجاج لمناسك الحج، في إطار خطتها لتهيئة الأجواء الإيمانية التعبدية، وتكثيف البرامج التوعوية الميدانية، والدروس العلمية والإرشادية والتوجيهية؛ وفق خطة الرئاسة المرسومة، للمرحلة الثالثة وسط توقعات بمضاعفة وتزايد ضيوف الرحمن في المسجد النبوي.