أخصائي اجتماعي لـ"سبق": جزء من شخصيتنا الحالية ما هو إلا تقليد ومحاكاة لمعلمين سابقين

هذا، وتشارك وزارةُ التعليم المجتمعَ الدولي في الاحتفاء باليوم العالمي للمعلّم، الذي يوافق اليوم الخميس 5 أكتوبر، تحت شعار "المعلمون الذين نحتاجهم للتعليم الذي نريد"، وذلك من خلال الفعاليات والبرامج والأنشطة التي تنفّذها في إدارات التعليم والمدارس، بدءًا من الخميس 5 أكتوبر إلى الأحد 8 أكتوبر.