مستشفى دله النخيل ينقذ مريضة من ورم خطير حول الأعصاب والأوعية الدموية بالقفص الصدري

نجح مستشفى دله النخيل في الرياض، من إنقاذ مريضة كانت تعاني من ورم عصبي معقد وخطير، في الضفيرة العضدية، بمنطقة أسفل الرقبة، وأعلى القفص الصدري، حيث أجريت لها عملية، تم خلالها استئصال كامل للورم، بعد تحريره من الضفيرة العضدية، والأوعية الدموية، وعظام القفص الصدري المحيطة.