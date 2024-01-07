ولي العهد يجتمع مع السيناتور الأمريكي "ليندسي غراهام" ويستعرضان علاقات الصداقة بين البلدَيْن والأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في المخيم الشتوي بالعلا، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ.
فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية مايكل راتني، والوفد المرافق.