عسكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.. صورة بانورامية لأبرز 93 كتابًا عن "المؤسس" وتاريخ المملكة

ومن الكتب المهمة التي تتناول جوانب من التاريخ السعودي كتاب "في شبه الجزيرة العربية المجهولة" من تأليف آر إي تشيزمان، و"فيلبي الجزيرة العربية" من تأليف إليزابيث مونرو، ويأتي كتاب "شبه الجزيرة العربية في كتابات الرحالة الغربيين في مائة عام" من تأليف ألبرخت زيمة؛ ليقدم لنا صورة بانورامية للرحلات التي قام بها الرحالة الغربيون حيث يستعرض الكتاب ما كتبه الرحالة الألمان وغيرهم عن شبه الجزيرة العربية في القرنين 17- 18م وما ذكروه من أوصاف الأماكن الجغرافية والحوادث التاريخية، ويخصص المؤلف جانبًا كبيرًا من الكتاب للعرض الخاص بجغرافية وتاريخ وسط وشمال شبه الجزيرة العربية مع التعليق على أهم ما سجلوه عن جغرافية البلاد التي زاروها وأحوالها الاجتماعية وما يسودها من عادات وتقاليد.