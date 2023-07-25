"عش بصحة" تطلق مبادرة توعوية بشعار "دربك صحة"

وأكدت "الصحة" أن حسابات منصة "عش بصحة" تولي اهتماماً كبيراً بالجانب الصحي داخل السيارة؛ نظراً إلى الأوقات الطويلة التي يمضيها الناس في إنهاء المشاوير اليومية واللازمة، ومن النقاط المهمة في هذه المبادرة عدم ترك العلب المضغوطة والشواحن المتنقلة في السيارة، ووضع كريم واقٍ من الشمس، مع الحرص على طريقة الجلوس الصحيحة وتمارين التمدد لصحة العضلات، واختيار الوجبات والمشروبات الصحية الخالية من السكريات والدهون، وتجنب الوجبات السريعة.