"عش بصحة" تطلق مبادرة توعوية بشعار "دربك صحة"

أطلقت وزارة الصحة عبر منصتها الرئيسية "عش بصحة" مبادرة توعوية جديدة تستهدف التوعية بالسلوكيات الصحية داخل السيارة تحت شعار "دربك صحة"؛ للتوعية بالسلوكيات الصحية داخل السيارة لقيادة آمنة أكثر.
وأوضحت الوزارة ما يجب الأخذ به قبل القيادة بالتأكد من مكابح وأنوار وعجلات السيارة، وضبط إعدادات التحكم، وفحص المركبة بشكل دوري، بالإضافة إلى ضبط المقاعد ومرآة السيارة وأثناء القيادة لا بد من ربط حزام الأمان، والحفاظ على مستوى السرعة المحدودة والمسافة الآمنة، والتركيز على مهمة القيادة، وترك الأكل والشرب، وكذلك تجنب المراسلة أو التحدث بالجوال.
وأشارت إلى أنه في حالات الطوارئ لا بد من معرفة الإجراءات ذات الصلة بها، وإدارة لحظات التعب والمرض، والتعاون مع المرور وسيارات الإسعاف، ومعرفة أرقام الإسعاف والمرور.
وأكدت "الصحة" أن حسابات منصة "عش بصحة" تولي اهتماماً كبيراً بالجانب الصحي داخل السيارة؛ نظراً إلى الأوقات الطويلة التي يمضيها الناس في إنهاء المشاوير اليومية واللازمة، ومن النقاط المهمة في هذه المبادرة عدم ترك العلب المضغوطة والشواحن المتنقلة في السيارة، ووضع كريم واقٍ من الشمس، مع الحرص على طريقة الجلوس الصحيحة وتمارين التمدد لصحة العضلات، واختيار الوجبات والمشروبات الصحية الخالية من السكريات والدهون، وتجنب الوجبات السريعة.
ولفتت إلى أن منصة "عش بصحة" تسعى عبر مبادراتها التوعوية إلى تعزيز السلوكيات الصحية التي تُمارس بشكل يومي لصحة أفضل، مبينةً أنه يمكن متابعة المبادرات التوعوية السابقة والحالية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: LiveWellMOH.