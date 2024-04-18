جمعية كهاتين تقيم حفل معايدة لأبنائها الأيتام في شركة روائع المرح للترفيه

وتضمن حفل معايدة الأطفال تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية، حيث اشتملت الرحلة على دخولهم إلى الألعاب الحركية والمسبح والألعاب المائية، مع ضمان تطبيق جميع تدابير السلامة اللازمة تحت اشراف مختصين من شركة روائع المرح لمساعدتهم على النشاط والحيوية، وإكسابهم المزيد من الطاقات الإيجابية والبهجة، و تم تسليمهم الهدايا على المسرح والذي تضمن بعض المسابقات لهم.