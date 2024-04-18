جمعية كهاتين تقيم حفل معايدة لأبنائها الأيتام في شركة روائع المرح للترفيه
نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" وبرعاية شركة روائع المرح للترفيه حفل معايدة أبنائها الأيتام برحلة ترفيهية، والذي من شأنه يساهم في تقديم تجربة فريدة ومبهجة للأطفال من جميع الأعمار.
وتضمن حفل معايدة الأطفال تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب الترفيهية، حيث اشتملت الرحلة على دخولهم إلى الألعاب الحركية والمسبح والألعاب المائية، مع ضمان تطبيق جميع تدابير السلامة اللازمة تحت اشراف مختصين من شركة روائع المرح لمساعدتهم على النشاط والحيوية، وإكسابهم المزيد من الطاقات الإيجابية والبهجة، و تم تسليمهم الهدايا على المسرح والذي تضمن بعض المسابقات لهم.
في نهاية الحفل تم توزيع الوجبات الغذائية عليهم لرسم البسمة والفرحة إلى قلوبهم. وقدموا الشكر لإدارة شركة روائع المرح للترفيه على حسن الاستقبال والضيافة والدعم المقدم لهم طوال فترة وجودهم.
يذكر أن الجمعية تسعى باستمرار على تسخير كافة امكانياتها لتساهم في دمج أبنائها الأيتام بالمجتمع من خلال مشاركتهم في المناسبات والأعياد الوطنية لقضاء وقت لا يُنسى مليئًا بالمرح والبهجة والسرور مؤكدين حرص الجميع بهذه الفئة الغالية.