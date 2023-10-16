"العجمي": مشروع مطار أبها الدولي نموذج للابتكار والتطوير في قلب المملكة وهو بوابة للفرص والاستثمارات

أكد الخبير وأستاذ الإعلام الرقمي الدكتور فهيد بن سالم العجمي أن المملكة العربية السعودية تشهد في هذه الفترة تحولًا تاريخيًا يُشكّل ركيزة أساسية لمستقبل واعد ومشرق، يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الشاب ذو الرؤية الطموحة.