اتحاد الإذاعات العربي.. دور محوري يقود النجاحات الإعلامية العربية

وتستعد الرياض لاستضافة أعمال الدورة الثانية والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون لأول مرة، في الفترة ما بين7 – 10 نوفمبر القادم، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبمشاركة وحضور أكثر من 1000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، حيث يعد المهرجان من أبرز الملتقيات الإعلامية، تعزيزاً لمكانتها الإقليمية والدولية، وتأكيداً على عمقها في العالمين العربي والإسلامي، وترسيخاً لكونها مركزاً لوجستياً عالمياً، إضافة إلى تبيين التحوّلات الثقافية التي يشهدها مجتمعها الحيوي، والتأكيد على ما تشهده من تسامح وتعايش وتقبل للثقافات المتعددة.