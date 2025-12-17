"الوطني الإرشادي للأمن السيبراني" يحذّر من ثغرات أمنية في منتجات Google ويدعو للتحديث الفوري

حذّر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات أمنية في عدد من منتجات شركة Google، داعيًا المستخدمين إلى المبادرة بإجراء التحديثات الأمنية اللازمة فورًا، لتعزيز الحماية الرقمية والحد من مخاطر الاستغلال السيبراني.



وأوضح المركز أن شركة Google أصدرت تحديثات أمنية لمعالجة هذه الثغرات، مؤكدًا أهمية تثبيت التحديثات بشكل عاجل على الأجهزة والأنظمة المتأثرة، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وحماية البيانات الشخصية والحسابات من التهديدات المحتملة.



وشدّد المركز على ضرورة متابعة التنبيهات الصادرة عبر القنوات الرسمية، والاطلاع على تفاصيل التحديثات من المصادر المعتمدة، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي لدى المستخدمين.