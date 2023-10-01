تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي

وأعرب المهندس الجاسر، في كلمة له خلال الحفل، عن سعادة المملكة باستضافة هذا الحدث المهم، منوهًا باهتمام القيادة الرشيدة الكبير في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد، وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحفيز الاقتصاد الرقمي، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في الخدمات البريدية واللوجستية.