مسؤول إيراني: إعادة فتح السفارتين السعودية والإيرانية قبل ٩ مايو.. وتسيير رحلات بين جدة وطهران

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا عنايتي: إن سفارتي السعودية وإيران سيُعَاد فتحهما في الرياض وطهران قبل 9 مايو المقبل، وسيتم عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني خلال هذه الفترة.
وأوضح "عنايتي" في حديث مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"؛ أن الاتفاق السعودي- الإيراني يؤكد إيفاد سفيري البلدين إلى الرياض وطهران، وسيتم تنفيذ ذلك قريبًا، ولم يتم بعدُ تعيين السفيرين.
وأشار "عنايتي" إلى أن وفدي البلدين التقيا في بكين، وبدأ الإعلان الرسمي للعلاقات بين البلدين، وأن وفودًا فنية ستجتمع لمناقشة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين، ومن المتوقع استئناف الرحلات بين جدة وطهران في وقت قريب، ولقرب موسم الحج يتم العمل على إعادة افتتاح السفارتين قبل ٩ مايو المقبل.