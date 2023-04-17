مسؤول إيراني: إعادة فتح السفارتين السعودية والإيرانية قبل ٩ مايو.. وتسيير رحلات بين جدة وطهران

وأشار "عنايتي" إلى أن وفدي البلدين التقيا في بكين، وبدأ الإعلان الرسمي للعلاقات بين البلدين، وأن وفودًا فنية ستجتمع لمناقشة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين، ومن المتوقع استئناف الرحلات بين جدة وطهران في وقت قريب، ولقرب موسم الحج يتم العمل على إعادة افتتاح السفارتين قبل ٩ مايو المقبل.