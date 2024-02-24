مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري جراحة ميكروسكوبية ناجحة تُعيد قدرة أربعيني على المشي

نجح مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا في إجراء جراحة ناجحة لشاب يبلغ من العمر 34 عاماً ، كان يعاني منذ فترة من أورام بالحبل الشوكي وجذع الدماغ أثرت بشكل سلبي على التنفس، بالإضافة إلى إصابته بشلل جزئي في الأطراف العلوية والسفلية، الأمر الذي أعاقه عن الحركة وممارسة حياته بصورة طبيعية.
ذكر ذلك الدكتور هاني عبد العزيز استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج، الذي قال أن المريض وصل للمركز يشكو من صعوبة في المشي والحركة والتنفس وعدم القدرة على التحكم بالأشياء أو حملها. مشيراً إلى أنه حاول العلاج في عدة مستشفيات ولكن دون جدوى نظرا لخطورة وضعه الصحي.
وأوضح د. هاني أنه بعد إخضاع المريض للفحوصات اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل الجسم ، أظهرت النتاج وجود ورم كبير تسبب في حدوث ضغط هائل على الحبل الشوكي في المنطقة الواقعة ما بين الفقرة العنقية الثانية والسادسة، وكذلك اكتشاف ورم عصبي آخر ضاغط على العصب من الأمام بالفقرتين الخامسة والسادسة، الأمر الذي تسبب في الأعراض التي شعر بها المريض.
وبعد مناقشة الفريق الطبي تقرر التدخل الجراحي العاجل للحد من مضاعفات تلك الأورام مع وضع خطة علاجية تتضمن تطبيق تكنيك جراحي حديث خاص بالتعامل مع مثل هذه الحالات.
وقال د. هاني أن العملية استغرقت 6 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها استخدام الميكروسكوب الجراحي المتطور وعمل فتحة صغيرة في عظم الفقرات العنقية من الفقرة الثانية حتى السابعة ، لاستئصال الورم بالكامل.
وفي الختام أكد الدكتور هاني عبدالعزيز أن جهود الفريق الطبي تكللت ولله الحمد بالنجاح ، حيث استطاع المريض الوقوف والمشي في اليوم الأول بعد العملية، وقد تلقى رعاية طبية فائقة لمدة 5 أيام ، خرج بعدها من المستشفى وهو بصحة جيدة .