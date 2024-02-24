مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يجري جراحة ميكروسكوبية ناجحة تُعيد قدرة أربعيني على المشي

وأوضح د. هاني أنه بعد إخضاع المريض للفحوصات اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي على كامل الجسم ، أظهرت النتاج وجود ورم كبير تسبب في حدوث ضغط هائل على الحبل الشوكي في المنطقة الواقعة ما بين الفقرة العنقية الثانية والسادسة، وكذلك اكتشاف ورم عصبي آخر ضاغط على العصب من الأمام بالفقرتين الخامسة والسادسة، الأمر الذي تسبب في الأعراض التي شعر بها المريض.