مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة "عشريني" تعرض لحادث دهس مروع

بفضل من الله تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر تعرض لحادث دهس تسبب في إصابات جسيمة كادت أن تؤدي بحياته، ذكر ذلك د. عبدالرحمن البلاع استشاري أول جراحة الإصابات والحالات الحادة، الذي قال أن المراجع أسعف إلى قسم الطواريء، وهو في حالة حرجة، مع شبه توقف في الدورة الدموية. وفور وصوله تم تفعيل كود الإصابات واستدعاء جميع الطواقم الطبية المسؤولة. واتضح من الفحص المبدئي وجود إصابة شديدة بالرأس وفقدان تام للوعي، فوضع على التنفس الصناعي بسبب توقف للقلب وقصور وشبه توقف للدورة الدموية، ونقل المصاب خلال أقل من "10" دقائق لغرفة العمليات الكبرى المخصصة للمصابين والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.
وأضاف د. البلاع الحاصل على الزمالة الكندية من جامعة بريتيش كولومبيا في التخصص الدقيق للعناية بالمصابين وجراحات الطوارئ، أن الاستكشاف بين وجود تمزق كامل للطحال وإصابة للكلية اليسرى من الدرجة الثالثة، حيث تم استئصال الطحال والبدء بعملية نقل الدم التعويضي عن طريق برنامج خاص مصمم من بنك الدم المركزي بالمستشفى. وبعد استقرار حالته، نُقل إلى العناية المركزة لإكمال العلاج وتشخيص باقي الإصابات، حيث اتضح إصابته بنزيف في الدماغ مع كسور متقدمة بالفك والوجه وكذلك تهتك بالرئة اليسرى مع استرواح ونزيف وكسور متفرقة باليد اليسرى والحوض.
تم وضع خطة كاملة بالاشتراك مع جميع التخصصات المسؤولة عن معالجة كل إصابة، تحت اشراف د.البلاع رئيس الفريق المعالج ود. يوسف المبارك رئيس قسم العناية المركزة، وأُخضع لعدة عمليات جراحية متنوعة لعلاج كل إصابة على حدة، وتكللت ولله الحمد جميعها بالنجاح واستطاع المصاب اجتياز حالة الخطر، ونقل إلى مركز متخصص بالتأهيل، بعد أن استعاد وعيه الكامل ووظائفه الحيوية.
يذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، يعتبر من أكبر المستشفيات المرجعية في علاج الإصابات والحوادث لوجود استشاريين ذوي تأهيل عالٍ وتمرس، كما يتوفر فيه وحدة متخصصة بالعناية المركزة للإصابات والحروق، ويوفر المستشفى مهبط للإخلاء الجوي لنقل الحالات التي تستدعي ذلك.