مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينقذ حياة "عشريني" تعرض لحادث دهس مروع

بفضل من الله تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنقاذ حياة شاب في العقد الثاني من العمر تعرض لحادث دهس تسبب في إصابات جسيمة كادت أن تؤدي بحياته، ذكر ذلك د. عبدالرحمن البلاع استشاري أول جراحة الإصابات والحالات الحادة، الذي قال أن المراجع أسعف إلى قسم الطواريء، وهو في حالة حرجة، مع شبه توقف في الدورة الدموية. وفور وصوله تم تفعيل كود الإصابات واستدعاء جميع الطواقم الطبية المسؤولة. واتضح من الفحص المبدئي وجود إصابة شديدة بالرأس وفقدان تام للوعي، فوضع على التنفس الصناعي بسبب توقف للقلب وقصور وشبه توقف للدورة الدموية، ونقل المصاب خلال أقل من "10" دقائق لغرفة العمليات الكبرى المخصصة للمصابين والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية.