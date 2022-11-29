شاهد.. "أمطار تبوك الغزيرة" تراوح محافظاتها ومراكزها و"المدني" يحذّر

وبيَّنت المديرية العامة أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة ورياحٍ نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطارٍ متوسطة في مجملها، كما لا يُستبعد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض وعسير وجازان والباحة.