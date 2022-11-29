شاهد.. "أمطار تبوك الغزيرة" تراوح محافظاتها ومراكزها و"المدني" يحذّر

هطلت صباح اليوم، أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك، شملت مدينة تبوك ومحافظات: حقل وضباء وأملج والوجه وعدداً من المراكز، مثل: الزيتة وشقري وشرما وبئر بن هرماس وحالة عمار وبدا ورحيب والظلفة والخريطة وشواق، فيما يتوقع وصول الحالة المطرية لمحافظة تيماء ومراكزها بعد ظهر اليوم.
هذا وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أوصت الجميع بتوخّي الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق المملكة، ابتداءً من يوم الإثنين حتى غد الأربعاء.
وبيَّنت المديرية العامة أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، ستتأثر مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل بأمطارٍ متوسطة إلى غزيرة ورياحٍ نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول، كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطارٍ متوسطة في مجملها، كما لا يُستبعد أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والرياض وعسير وجازان والباحة.
كما أهابت المديرية العامة، بالجميع، توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.