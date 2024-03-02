استعدادًا لرمضان.. أمانة القصيم تواصل جولاتها على المستودعات الغذائية والأسواق المركزية

وذكرت الأمانة أن الجولات التي تمّ تنفيذها تهدف إلى التأكُّد من تطبيق كافة الاشتراطات ومتابعة الأنشطة وتكثيف الحملات الرقابية عليها؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات البلدية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.