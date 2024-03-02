استعدادًا لرمضان.. أمانة القصيم تواصل جولاتها على المستودعات الغذائية والأسواق المركزية

واصلت أمانةُ منطقة القصيم، ممثلة في البلديات الفرعية بالشراكة مع فرع هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة؛ القيامَ بجولات ميدانية مشتركة على المنشآت والمستودعات الغذائية والأسواق المركزية؛ استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
وتهدف الجولات إلى التأكُّد من تطبيق الاشتراطات الصحية ومطابقة المواصفات والمقاييس المعتمدة واللوائح التنظيمية.
وذكرت الأمانة أن الجولات التي تمّ تنفيذها تهدف إلى التأكُّد من تطبيق كافة الاشتراطات ومتابعة الأنشطة وتكثيف الحملات الرقابية عليها؛ لضمان الالتزام بالاشتراطات البلدية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفين.