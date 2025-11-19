بالفيديو.. مشاركون في منتدى مسك العالمي 2025 لـ"سبق": المنصة تُمكِّن الشباب وتربطهم بالعالم

وأوضح عدد من الحضور أن المنتدى يقدم هذا العام تجربة مختلفة تعكس الطابع الشبابي، ومساحات أوسع للإبداع وتبادل الخبرات، في ظل مشاركة واسعة بلغت نحو 30 ألف مشارك و300 متحدث من 80 دولة، إضافة إلى أكثر من 150 ورشة وجلسة حوارية.