مع قرب رمضان.. مخاطر السلوك الاستهلاكي تتضاعف بدعم وسائل التواصل الاجتماعي

وفي إشارة لا تقل خطورة فإن نسبة كبيرة تنجرف لشراء ما لا تحتاج إليه. تقول دراسة لجامعة "كوسوفو": "السوشيال ميديا تتميز بقدرتها على توجيه قرار الشراء في مختلف مراحله؛ إذ يقول 37% من المستهلكين إنهم أدركوا وجود "حاجة" لشراء سلعة أو الحصول على خدمة من خلال تصفحهم الإنترنت، بل يقر الثلثان بأنهم كثيرًا ما يشعرون بالحاجة لشيء لا يحتاجون إليه فعليًّا. هذا إضافة لسلبيات أخرى لا تقل خطورة، مثل (تناقض) في سلوك المستهلكين في التعامل مع السوشيال ميديا. وفي الوقت الذي يجمع فيه ثلثا المستخدمين معلوماتهم عن السلع من خلالها ترى نسبة لا تتعدى 50% أن وسائل التواصل الاجتماعي تتمتع بمصداقية في معلوماتها.