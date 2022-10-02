إقبال واسع على جناح أكبر محمية سعودية بالعالم بمعرض الصيد بأبوظبي

وتهدف المشاركة إلى التعريف برابع أكبر محمية برية في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها أكثر من 130 ألف كيلو مربع، وهي تعد أيضًا أكبر المحميات في الشرق الأوسط، حيث تتميز بتنوع جغرافي مذهل، وحضارات عريقة مختلفة في كل من جبة المسجلة موقعًا للتراث العالمي لدى اليونسكو، وفي كلوة أيضًا, ويوجد بها أندر الحيوانات المهددة بالانقراض، كالمها، والحبارى، وغزال الريم. كما تركز مشاركة المحمية إلى ما تحويه من كنوزها الطبيعية الفريدة وخصائصها المميزة، وإلى رفع الوعي بأهمية الحياة الفطرية ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الأحيائي في كل من حرة الحرة، والطبيق، والخنفة.