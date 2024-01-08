محافظ جدة يستعرض خطة استضافة المملكة للمجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو"

ترأَس محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمقر المحافظة اليوم، اجتماعاً لاستعراض خطة استضافة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" في دورته الـ (44) في محافظة جدة، خلال الفترة من 16 - 18 يناير 2024م، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد.
يذكر أن اللجنة الوطنية تُعنى بتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التربية والثقافة والعلوم وتعزيز استفادتها من هذه المنظمات، والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى والإستراتيجيات المتعلقة بمنظمة الإيسيسكو، واليونسكو، والألكسو، وغيرها من المنظمات ذات العلاقة.