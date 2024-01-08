محافظ جدة يستعرض خطة استضافة المملكة للمجلس التنفيذي لـ"الإيسيسكو"

ترأَس محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي, بمقر المحافظة اليوم، اجتماعاً لاستعراض خطة استضافة المملكة للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة والعلوم "الإيسيسكو" في دورته الـ (44) في محافظة جدة، خلال الفترة من 16 - 18 يناير 2024م، بحضور الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبدالعزيز البليهد.