"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع زكاة الفطر في 8 محافظات يمنية

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في محافظة عدن، مشروع زكاة الفطر 1445هـ؛ لتوزيعها في محافظات: (الحديدة، وتعز، ولحج، وعدن، ومأرب، وحضرموت، والمهرة، وحجة).