تخريج 378 من "الأمن البيئي" بمدينة تدريب الأمن العام في القصيم

احتفت القوات الخاصة للأمن البيئي بتخريج (378) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عُقدت بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن محمد القحطاني، ونائب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد محمد بن صالح العمرو.