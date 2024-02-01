تخريج 378 من "الأمن البيئي" بمدينة تدريب الأمن العام في القصيم

احتفت القوات الخاصة للأمن البيئي بتخريج (378) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي، التي عُقدت بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة القصيم، بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن محمد القحطاني، ونائب قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد محمد بن صالح العمرو.
وتلقى الخريجون تدريبات ميدانية، وتعليمًا نظريًّا اشتمل على أحدث المناهج الأمنية التي تعزز مهام القوات الخاصة للأمن البيئي وكفاءة أدائها، في إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة، وتحقيق الالتزام البيئي للأفراد والمؤسسات؛ وذلك ضمن مناطق انتشارها.