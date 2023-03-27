مفتي أذربيجان يزور مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ويستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

كما اطّلع الوفد خلال الزيارة على العديد من إصدارات المصحف الشريف بمختلف الروايات والترجمات وأحجامه المختلفة التي أنتجها المجمع، ضمن جهوده في التيسير على غير الناطقين باللغة العربية فهم معاني الكلمات في السّور وحفظ كتاب الله.