مفتي أذربيجان يزور مجمع طباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ويستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

استقبل أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عاطف بن إبراهيم العليان اليوم، مفتي جمهورية أذربيجان الشيخ الدكتور شكور باشا زاده، والوفد المرافق له.
واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مجالات عمل المجمع في طباعة القرآن الكريم وعلومه وترجماته.
وشاهد مفتي أذربيجان والوفد المرافق له عرضًا مرئيًا عن مراحل نشأة المجمع، ومجالات عمله، وجهود تطويره، والتقنيات الحديثة المستخدمة في طباعة وترجمة المصحف الشريف، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي ينظّمها والجوائز المحلية والدولية التي نالها.
كما اطّلع الوفد خلال الزيارة على العديد من إصدارات المصحف الشريف بمختلف الروايات والترجمات وأحجامه المختلفة التي أنتجها المجمع، ضمن جهوده في التيسير على غير الناطقين باللغة العربية فهم معاني الكلمات في السّور وحفظ كتاب الله.