"الأمن السيبراني" يصدر تحديثاً أمنياً "عالي الخطورة" من منتجات  Mozilla



سبق – الرياض

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً "عالي الخطورة" من وجود بعض الثغرات الأمنية على منتجات (Mozilla ).



وقال المركز التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، في تغريدةٍ على حسابه في تويتر، إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ أعطال في الذاكرة وتنفيذ تعليمات برمجية ضد المستخدم وتجاوز آليات الحماية.



وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Mozilla توضيحاً لهذه التحديثات عبر موقعها: https://cert.gov.sa/ar/security-warnings/mozilla-alert-2023-04-11/