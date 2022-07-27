استئصال ورم الـ18 سم من مريء مريض في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة

نجح فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في استئصال ورم في بداية المريء لمريض باستخدام المنظار ودون تدخل جراحي، حيث كان يعاني نزيفًا علويًّا، ونقصًا حادًا في الدم.