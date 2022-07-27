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استئصال ورم الـ18 سم من مريء مريض في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة
باستخدام المنظار.. لإنهاء معاناته مع نزيف علوي ونقص حاد في الدم
نجح فريق طبي متخصص في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير في مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في استئصال ورم في بداية المريء لمريض باستخدام المنظار ودون تدخل جراحي، حيث كان يعاني نزيفًا علويًّا، ونقصًا حادًا في الدم.
وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجريت للمريض وجود ورم في بداية المريء بحجم 18 سنتيمترًا، مع نقص حاد في الدم بنسبة 5، بالإضافة إلى معاناته مع أمراض مزمنة في القلب.
وتوافق رأي الفريق على استئصال الورم بالكامل بواسطة المنظار تحت التخدير العام ودون تدخل جراحي، وقد تكللت العملية بالنجاح التام.