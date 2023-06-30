تمديد التقديم على برنامج خادم الحرمين لـ"الابتعاث للفضاء" حتى 20 يوليو

تمديد التقديم على البرنامج التحضيري

للابتعاث على تخصصات الفضاء إلى 20

يوليو المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر

عدد من أبنائنا وبناتنا للتقديم على البرنامج .

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رابط التقديم: https://t.co/rnCq1mubXe pic.twitter.com/add3hBJabi