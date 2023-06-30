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تمديد التقديم على برنامج خادم الحرمين لـ"الابتعاث للفضاء" حتى 20 يوليو

بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتقديم على البرنامج
تمديد التقديم على برنامج خادم الحرمين لـ"الابتعاث للفضاء" حتى 20 يوليو

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن تمديد التقديم على البرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء إلى 20 يوليو المقبل.

وأوضح البرنامج أن قرار تمديد فترة التقديم جاء لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للتقديم على البرنامج.

وكان البرنامج قد أكد -في وقت سابق من يونيو الجاري- أن فترة التقديم ستنتهي اليوم (الجمعة) الموافق 30 يونيو.

وذكر أن البرنامج يستهدف الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس؛ للدراسة في جامعة "جورجيا تك" بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة 9 أشهر، تبدأ في أغسطس المقبل.

الفضاء
برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

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