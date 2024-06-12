بمكة والمدينة.. "الغذاء والدواء" تضبط 571 منشأة غير مرخصة

وأكدت "الغذاء والدواء" مواصلة حملاتها الرقابية على مدار الساعة، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحق أي منشأة مخالفة؛ لما يترتب على ذلك من المساس بصحة الحجاج، داعيةً للإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999).