قوة التدريب بقوات أمن العمرة.. ضمان الانضباط ومواجهة الظواهر السلبية

تعدّ إدارة الحشود من أهم الركائز المساهمة في ضبط تدفق المصلين والزوار للمسجد الحرام، والتي تبدأ منذ قبل وصولهم إلى المنطقة المركزية، وصولًا إلى ساحات الحرم، حيث يقوم رجال قوات التدريب بقوة أمن العمرة بدورهم.
ووفق ما جاء على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، تعمل قوة التدريب ضمن قوات أمن العمرة وهي معنية بتنظيم وإدارة حركة الحشود في الساحة الغربية والساحات الشمالية وساحات التوسعة السعودية الثالثة، كما تغطي شارع إبراهيم الخليل شمالًا وجنوبًا حتى الحدود المحددة لها وفق الخطة الأمنية.
وتغطي القوة ثلاث نقاط خارجية رئيسة وتتمركز فيها وهي نقطة جبل الكعبة ونقطة الحفائر ونقطة الخرزة.
وتتمثل مهام قوة التدريب في المحافظة على أمن وسلامة زوار بيت الله الحرام في المقام الأول والمحافظة على المشايات والفرضيات والمسارات سالكة وعدم وجود افتراش فيها.
وتقوم القوة بتيسير عملية الدخول والخروج في ساحات الحرم المعتمرين والمصلين على حد سواء ومكافحة الظواهر السلبية التي تقع في محيطها .