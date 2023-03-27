قوة التدريب بقوات أمن العمرة.. ضمان الانضباط ومواجهة الظواهر السلبية

ووفق ما جاء على الحساب الرسمي لوزارة الداخلية، تعمل قوة التدريب ضمن قوات أمن العمرة وهي معنية بتنظيم وإدارة حركة الحشود في الساحة الغربية والساحات الشمالية وساحات التوسعة السعودية الثالثة، كما تغطي شارع إبراهيم الخليل شمالًا وجنوبًا حتى الحدود المحددة لها وفق الخطة الأمنية.