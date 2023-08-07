خلال النصف الأول لـ2023م.. مركز "937" يتلقى أكثر من 6 ملايين اتصال

تلقى مركز "937" خلال النصف الأول للعام 2023م (6156000) اتصال، منها 1841000 اتصال للاستشارات الطبية، و219000 اتصال للاستفسارات العامة، و1156000 لحجز المواعيد في مراكز الرعاية الأولية، كما بلغ عدد المكالمات الصادرة 1862000.
وأكدت وزارة الصحة أن الشكاوى والبلاغات بلغت 554481، وطلبات العلاج بلغت 14129، في الوقت الذي كانت فيه نسبة رضا المستفيد قد وصلت إلى 93.88%، في حين بلغ عدد المكالمات التي تخص خدمات فيروس كوفيد-19 خلال الأشهر الستة الماضية 82435 مكالمة، ومواعيد عيادات التدخين 11041 موعداً، وفيما يخص منصة التطوع الصحي كان عدد المكالمات التي تلقاها المركز 38107، وعدد الاقتراحات 2973.
وأوضحت أن التفاعل الذي شهدته قنوات 937 الإلكترونية سجلت أرقاماً جيدة خلال الفترة نفسها، حيث سجلت قناة تويتر تفاعلاً بلغ 272354، والبريد الإلكتروني 30278، والبوابة الإلكترونية 10095.
وبيّنت الوزارة أن مركز الصحة 937 يواصل استكمال مسيرته في تقديم الخدمات الصحية والسعي نحو الريادة في خدمة العملاء بالمجال الصحي وذلك عبر أنظمة متطورة تستهدف الوضوح والدقة في إبراز الخدمات الصحية ودعم المستفيدين على مدار الساعة من خلال الرقم المجاني 937 أو عبر منصة "تويتر" #الصحة_937 لاستقبال كل الاستفسارات والملاحظات والاستشارات الطبية، كما سخّر المركز جهوده عبر عدة قنوات مختلفة تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع عبر (الاتصال الهاتفي، قنوات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني).
وأفادت "الصحة" بأن المركز يقدم خدمة (واتس آب) الصحة 937 الذي يتيح للمستخدمين إدارة كل الخدمات الصحية عبر الدردشة الفورية من خلال الرقم 92005937 مما يُسهم في سهولة الحصول على الخدمات الصحية مثل: (شائع حالياً - أقرب مركز صحي - خدمة موعد - خدمات تطبيق صحتي - ذوي الإعاقة - لقاح فيروس كورونا) بالإضافة إلى حساب (SaudiMOH937@) في منصة "تويتر" كذلك متابعة الاستفسارات والطلبات الواردة عبر البريد الإلكتروني 937@MOH.GOV.SA على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.