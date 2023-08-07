خلال النصف الأول لـ2023م.. مركز "937" يتلقى أكثر من 6 ملايين اتصال

وأكدت وزارة الصحة أن الشكاوى والبلاغات بلغت 554481، وطلبات العلاج بلغت 14129، في الوقت الذي كانت فيه نسبة رضا المستفيد قد وصلت إلى 93.88%، في حين بلغ عدد المكالمات التي تخص خدمات فيروس كوفيد-19 خلال الأشهر الستة الماضية 82435 مكالمة، ومواعيد عيادات التدخين 11041 موعداً، وفيما يخص منصة التطوع الصحي كان عدد المكالمات التي تلقاها المركز 38107، وعدد الاقتراحات 2973.