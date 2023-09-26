الخميس في جدة.. "لحن المملكة" يسلط الضوء على تاريخ الألحان السعودية

ويسعى المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة لتكريم نخبة من الملحنين السعوديين الذين أثروا الساحة الفنية السعودية على مدار سنوات طويلة، ومن بين الأسماء التي سيتم تكريمها في النسخة الأولى: عمر كدرس، وفوزي محسون، وصالح الشهري، ومحمد شفيق، وطارق عبدالحكيم، وطلال باغر، إضافة إلى الملحن الدكتور عبدالرب إدريس.