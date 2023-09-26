الخميس في جدة.. "لحن المملكة" يسلط الضوء على تاريخ الألحان السعودية

تنطلق بعد غد الخميس في مدينة جدة، النسخة الأولى من مهرجان "لحن المملكة"، والذي سيستمر حتى 30 سبتمبر الجاري؛ لتسليط الضوء على تاريخ الألحان في المملكة العربية السعودية وارتباطها الثقافي بالمجتمع المحلي.
ومن المقرر أن تتوالى نسخ المهرجان في كل عام؛ حيث سيتم في كل عام عرض ارتباط الثقافات الأخرى، ودخولها للموسيقى السعودية، بدعم من برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج تحقيق رؤية 2030.
ويسعى المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة لتكريم نخبة من الملحنين السعوديين الذين أثروا الساحة الفنية السعودية على مدار سنوات طويلة، ومن بين الأسماء التي سيتم تكريمها في النسخة الأولى: عمر كدرس، وفوزي محسون، وصالح الشهري، ومحمد شفيق، وطارق عبدالحكيم، وطلال باغر، إضافة إلى الملحن الدكتور عبدالرب إدريس.
ويتضمن المهرجان عدة فعاليات منها "أرسل سلام" و"على أرفف الألحان"، كما سيتم تقديم معرض لأهم القصص والتجارب التي غيّرت الأغنية السعودية ولحن المملكة، بالإضافة إلى التعريف بأهم الملحنين في الفترات المتتالية.
وسيفتتح الفنان محمد عبده الأمسية الغنائية الأولى بأغان من ألحان عمر كدرس والدكتور عبدالرب إدريس.. وفي الليلة الثانية سيقدم الفنان عبدالمجيد عبدالله باقة من الأغاني البارزة للملحنين فوزي محسون وصالح الشهري، وفي الليلة الثالثة، سيقدم الفنان عبادي الجوهر مجموعة من الأغاني التي لحنها طلال باغر؛ فيما ستؤدي الفنانة داليا مبارك أغاني من ألحان طارق عبدالحكيم، وسيقدم الفنان طلال سلامة أغاني لحّنها محمد شفيق.