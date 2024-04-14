إنذارات برتقالية وصفراء في عدة مناطق.. أمطار متفاوتة وضباب بعدد من المحافظات

وتشمل الحالة في عسير كلًا من: الأمواه، والعرين، وبيشة، وتثليث، وطريب، وتستمر حتى الحادية عشرة مساءً، فيما تستمر للتاسعة مساءً بكل من: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، والنماص، وبلقرن، وتنومة.