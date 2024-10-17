اختتام المرحلة الأولى من معسكر "مسبار 8" بتأهُّل 120 طالبًا وطالبة

‏اختتمت جمعيةُ بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المرحلةَ الأولى من المعسكر العلمي ليتامى المملكة "مسبار 8" الذي يحظى برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ حيث أُقيمت المرحلة الأولى من المعسكر عن بعد، وشارك فيها 500 طالب وطالبة يمثّلون 37 جمعية رعاية أيتام على مستوى المملكة، حصلوا على 9000 ساعة تدريبية.