اختتام المرحلة الأولى من معسكر "مسبار 8" بتأهُّل 120 طالبًا وطالبة

اختتمت جمعيةُ بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المرحلةَ الأولى من المعسكر العلمي ليتامى المملكة "مسبار 8" الذي يحظى برعاية كريمة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية؛ حيث أُقيمت المرحلة الأولى من المعسكر عن بعد، وشارك فيها 500 طالب وطالبة يمثّلون 37 جمعية رعاية أيتام على مستوى المملكة، حصلوا على 9000 ساعة تدريبية.
وحظيت المرحلة الأولى من المعسكر بمتابعة من مجلس إدارة الجمعية، وعلى رأسه الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وأقيمت خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024.
وقد تلقّى المشاركون في المرحلة الأولى مجموعةً من المحاضرات واللقاءات وورش العمل والبرامج العلمية والإثرائية التي تمّت طبقًا للنتائج المتحقّقة منها، ووفقًا للمعايير المعلنة ترشيح المتأهلين منها للمرحلة الحضورية التي ستقام في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والذين بلغ عددهم 120 طالبًا وطالبة.
وبلغ عدد اللقاءات التي شارك بها الطلاب والطالبات خلال المرحلة الأولى 6 لقاءات خلال الفترة الزمنية من 1 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2024، بواقع "3" ساعات تدريبية، وبإجمالي عدد ساعات "18" ساعة تدريبية لكل طالب.
وأعرب الرئيس التنفيذي لجمعية "بناء" المشرف العام على المعسكر "د. عبدالله بن راشد الخالدي"، عن سعادته باختتام المرحلة الأولى من المعسكر العلمي لأيتام المملكة، ونوّه إلى نجاح المرحلة الأولى في تحقيق أهدافها العلمية والإثرائية. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت العديد من المستجدّات التي واكبت رؤية السعودية 2030، وما يشهده العالم من تطور علمي وتقني سريع ومتلاحق.
وأكّد أنّ المشاركين تلقّوا مجموعة من المحاضرات والبرامج الإثرائية، ثم تم الفرز وفقًا للمعايير المعلنة لترشيح المتأهلين لحضور المعسكر الحضوري بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وهنّأ "الخالديُّ" جميعَ المتأهّلين للمرحلة الثانية من الطلاب والطالبات، متمنِّيًا لهم تجربة ثرية في رحاب جامعة من أعرق الجامعات في التخصصات العلمية؛ وهي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما قدم شكره للجمعيات المشاركة على ما قدّمته من جهود ومتابعة للأبناء المشاركين، وللداعمين وشركاء النجاح.