تحدّث لـ"سبق" عن دوره.. "خريج سياحة" يسهّل زيارة ذوي الإعاقة لـمعرض الكتاب بالرياض

وأوضح أن اسمه صالح عواجي، يبلغ من العمر 25 سنة، تخرج في جامعة الملك سعود، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة السياحية والفندقية؛ مضيفًا أنه يعمل منظمًا في معرض الرياض للكتاب، لكن دوره الأساسي يتركز في الإشراف على المواقع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض، التي تشمل المواقف، ودورات المياه، والمنحدر الخاص بكراسيهم المتحركة في مدخل المعرض.