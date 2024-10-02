تحدّث لـ"سبق" عن دوره.. "خريج سياحة" يسهّل زيارة ذوي الإعاقة لـمعرض الكتاب بالرياض

شاهدته "سبق" مرات عديدةٍ سائرًا في جنبات معرض الرياض الدولي للكتاب خلال الأيام الماضية، وفي كل مرة كانت تلقاه في مكان مختلف، وهو يشق طريقه وسط جموع زوار المعرض ليصل إلى وجهته.
وأشارت السترة التي يرتديها إلى أنه أحد المنظمين في المعرض، لكن تكرار مشاهدة "سبق" له في مواضع مختلفة من المعرض، أثار لديها التساؤل عن الدور الذي ينهض به؛ لا سيما وأنه أحد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فاستوقفته، ورحّب مبتسمًا، فسألته عن هويته ودوره.
وأوضح أن اسمه صالح عواجي، يبلغ من العمر 25 سنة، تخرج في جامعة الملك سعود، وحاصل على بكالوريوس في الإدارة السياحية والفندقية؛ مضيفًا أنه يعمل منظمًا في معرض الرياض للكتاب، لكن دوره الأساسي يتركز في الإشراف على المواقع الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المعرض، التي تشمل المواقف، ودورات المياه، والمنحدر الخاص بكراسيهم المتحركة في مدخل المعرض.
وقال: "أحرص منذ افتتاح المعرض على تهيئة هذه المواقع لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المعرض، لإضفاء السهولة على زيارتهم، وإزالة أي معوقات".
وذكر "عواجي" أنه يتلقى اتصالات كثيرة من أشخاص ذوي إعاقة، يعتزمون زيارة المعرض، يوضح لهم فيها الخدمات والمواقع المخصصة لهم، وكيفية دخولهم إلى المعرض.
وأعرب عن سعادته بالدور المنوط به في المعرض في تسهيل زيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما أن العديد منهم ليسوا على دراية بالخدمات المخصصة لهم من إدارة معرض الرياض الدولي للكتاب.