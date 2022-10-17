"الجلاجل": الخطاب الملكي رسم خارطة الطريق لسياسة السعودية محلياً ودولياً

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى رسم خارطة الطريق لسياسة المملكة محلياً ودولياً، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات على الأصعدة العالمية كافة، مشيراً إلى اعتزاز الشعب السعودي بهذا الخطاب بكل ما يحمله من رسائل عن نهج المملكة الراسخ ومستقبلها.