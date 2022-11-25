1000 منتج بحثي و220 اختراعاً وتوقيع أكثر من 50 اتفاقية.. في مؤتمر الشراكات المستدامة

اختُتِمتْ أمس فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة، الذي أُقيم على مدار يوميْن في العاصمة الرياض، تحت عنوان: "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر"، وذلك ضمن مبادرة وزارة التعليم لتعزيز الروابط بين الجامعات السعودية كمصدر لإنتاج وتطويع المعرفة وبين القطاعات الصناعية والتنموية من أجل نمو الاقتصاد الوطني واستدامته.
واستضاف المؤتمر 150 من الوزراء وصُنّاع القرار والقيادات المحلية والدولية، و100 من القطاع الصناعي والتنموي، و40 جامعة وكلية سعودية، فيما عرض فيه 1000 منتج بحثي ونموذج صناعي للجامعات، وتم توقيع أكثر من 50 اتفاقية تعاون وشراكة بحثية بين الجامعات والقطاعات المختلفة لدعم منظومة البحث والابتكار.
وأقيم على هامش المؤتمر 40 ورشة عمل تدريبية متخصصة في البحث والابتكار، و25 جلسة حوارية إضافةً إلى استعراض 220 اختراعاً علمياً من خلال معرض "التقنيات والابتكارات الواعدة" لأبناء الوطن خريجي الجامعات السعودية.
وسعت وزارة التعليم من خلال هذا المؤتمر العالمي الأول من نوعه في المملكة، إلى دعم منظومة البحث والابتكار والتطوير في الجامعات السعودية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية والتنموية، وتحديد الاحتياجات البحثية والابتكارية ذات الأولوية الوطنية وتقديم حلول فاعلة لها، إضافةً إلى دعم مؤشرات المملكة عالمياً في البحث والابتكار والقطاعـات الصناعية والتنموية، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقدمت وزارة التعليم شكرها لأصحاب المعالي الوزراء، وضيوف المؤتمر من القطاعين العام والخاص، وكذلك الشركات الصناعية المحلية والعالمية، معربة عن تطلعاتها لتحقيق المؤتمر الأهداف المنشودة التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.