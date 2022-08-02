"الربيعة" يلتقي القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى المملكة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج.
وشهد اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني والإغاثي في الدول ذات الاحتياج وسبل تعزيز الأمن الغذائي للشعوب المتضررة حول العالم.
وأشادت مارتينا سترونج بالدور الإنساني النبيل الذي تضطلع به المملكة ممثلة في المركز، منوهة إلى الشراكة المثمرة بين المركز والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.