إطلاق شراكة رقمية بين "جمعية القلب السعودية" ومنصة "أناة" لتمكين الممارسين الصحيين وتوثيق الشهادات المعتمدة

في خطوة استراتيجية تعكس مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي بالمملكة، أعلنت جمعية القلب السعودية بالشراكة مع منصة “أناة”، عن إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى ربط وتوثيق الشهادات المعتمدة للممارسين الصحيين داخل منصة رقمية موثوقة وآمنة.
جاء ذلك خلال لقاء خاص حضره نخبة من القيادات الصحية والإعلاميين، يتقدمهم البروفيسور د. وليد الحبيب، رئيس جمعية القلب السعودية، ود. أحمد العنزي، مدير منصة “أناة”.
وأكد د. وليد الحبيب أن هذه المبادرة تمثل نقلة مهمة في دعم الممارسين الصحيين وتسهيل إجراءاتهم المهنية، من خلال توحيد البيانات، والتحقق السريع من الشهادات، والحد من الشهادات غير المعتمدة.
وأضاف أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية، خصوصًا في مجالات حساسة مثل إنعاش القلب الرئوي، مشيرًا إلى أهمية تجديد الشهادات الدورية وتوثيقها إلكترونيًا لضمان جاهزية الممارسين في كل الأوقات. من جانبه، أشار د. أحمد العنزي إلى أن المنصة تهدف إلى أن تكون مرجعًا وطنيًا موحدًا للممارسين الصحيين، مؤكداً أن التكامل مع جهات مثل وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية يعزز من مصداقية الشهادات وسهولة التوظيف، كما يُمكّن الممارس من إدارة مسيرته المهنية عبر منصة واحدة شاملة.
وأوضح أن عدد المستخدمين المستفيدين من الخدمة بعد إطلاق ميزة ربط الشهادات وصل لأكثر من 24 ألف ممارس صحي استفادوا من شهاداتهم عن طريق أناة.
المنصة توفر كذلك نظام تنبيهات لتذكير الممارسين بانتهاء صلاحية الشهادات، وتسهم في تقليل الانتحال، وتدعم التكامل مع أنظمة التوظيف والجودة في المنشآت الصحية.
كما أشار العنزي إلى أن بيانات الممارسين محمية وفق أعلى معايير الأمن السيبراني المعتمدة ووفق السياسات الوطنية لحماية البيانات.
وفي ختام اللقاء، وجهت جمعية القلب السعودية ومنصة أناة دعوة مفتوحة لجميع الممارسين الصحيين للاستفادة من هذه الخدمة عبر المنصة وتحديث بياناتهم المهنية، مؤكدتين أن هذه الخطوة ليست سوى البداية لسلسلة من المشاريع الرقمية القادمة التي ستسهم في رفع جودة التدريب، وتحسين تجربة الممارس الصحي، وتعزيز كفاءة الرعاية الصحية في المملكة.