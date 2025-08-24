إطلاق شراكة رقمية بين "جمعية القلب السعودية" ومنصة "أناة" لتمكين الممارسين الصحيين وتوثيق الشهادات المعتمدة

وأضاف أن المبادرة تسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الكوادر الطبية، خصوصًا في مجالات حساسة مثل إنعاش القلب الرئوي، مشيرًا إلى أهمية تجديد الشهادات الدورية وتوثيقها إلكترونيًا لضمان جاهزية الممارسين في كل الأوقات. من جانبه، أشار د. أحمد العنزي إلى أن المنصة تهدف إلى أن تكون مرجعًا وطنيًا موحدًا للممارسين الصحيين، مؤكداً أن التكامل مع جهات مثل وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية يعزز من مصداقية الشهادات وسهولة التوظيف، كما يُمكّن الممارس من إدارة مسيرته المهنية عبر منصة واحدة شاملة.