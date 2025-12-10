مركز الغطاء النباتي يقدم 80 ألف شتلة محلية ضمن مبادرة "الرياض تتطوع"

قدّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر آلاف الشتلات من الأنواع النباتية المحلية إسهامًا في مبادرة "الرياض تتطوع" التابعة لأمانة منطقة الرياض لزراعتها من خلال المتطوعين في أحياء العاصمة ومتنزهاتها.
وزرع المركز (80) ألف شتلة ضمن هذه المبادرة التي استهدفت مشاركة أكثر من (20) ألف متطوع، بما يعزز الغطاء النباتي، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرات السعودية الخضراء، ويدعم الاستدامة البيئية، وجودة الحياة.
وتأتي هذه المساهمة ضمن برامج المركز لتعزيز التشجير الحضري وفي سياق دعم الجهود البيئية لمبادرة "الرياض تتطوع" التي أطلقتها الأمانة، ومكنت المتطوعين من المشاركة في أعمال زراعية مؤثرة تُسهم في رفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين البيئة الحضرية للعاصمة.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.