"السديس": رؤية 2030 المباركة إستراتيجية لتحقيق الريادة الدينية للحرمين

ثمَّن رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جهود المشرف على الموارد البشرية برئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي عمر الحميدي المتميزة؛ وفريق العمل معه على ما يقدمونه من حرص واهتمام بالاستثمار الأمثل للكوادر البشرية المؤهلة؛ مواكبة لرؤية 2030 لرفع جودة الخدمات المقدمة للقاصدين والزائرين للحرمين، وتأهيل الكوادر الشبابية، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.
وقال رئيس الشؤون الدينية: إن إدارة الموارد البشرية في رئاسة الشؤون الدينية؛ وضعت الاستثمار في رأس المال البشري وفق إستراتيجية الرئاسة في أولوياتها، بما يسهم في تجويد الخدمة الدينية في الحرمين الشريفين ورفع الكفاءة والقدرات؛ لبناء كوادر دينية مؤهلة تكون واجهة مشرفة لخدمة الحرمين الشريفين.
واعتبر أن الشاب السعودي هو عماد هذا التحول في رئاسة الشؤون الدينية؛ تحقيقاً للريادة الدينية الشبابية العالمية، وتعزيزاً للإبداع، وتجويد المخرجات في المنظومة الدينية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام والقاصدين والزائرين.