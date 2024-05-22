"السديس": رؤية 2030 المباركة إستراتيجية لتحقيق الريادة الدينية للحرمين

واعتبر أن الشاب السعودي هو عماد هذا التحول في رئاسة الشؤون الدينية؛ تحقيقاً للريادة الدينية الشبابية العالمية، وتعزيزاً للإبداع، وتجويد المخرجات في المنظومة الدينية بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة لضيوف بيت الله الحرام والقاصدين والزائرين.